Com génese em 2010, a Ideawood nasce do vasto know-how na área das madeiras. A reunião destas sinergias fazem nós uma empresa especializada na construção de estruturas e elementos em madeira, bem como em projetos de arquitetura e serviços prestados no sector da agricultura.

Com sede em Alpiarça, no centro do país, próximo de Lisboa e de uma rede de infraestruturas rodoviárias, que lhe permite dar cobertura a todo o país de forma eficaz e eficiente, faz da sua localização geográfica uma força. Detentora de ampla experiência tem como missão a satisfação do cliente, proporcionando um serviço de excelência, com soluções inovadoras e à medida, através de uma análise cuidada e de uma criteriosa orçamentação, garante da qualidade dos projetos desde o planeamento à sua execução. Oferecemos soluções para os mais variados setores de atividade, desde a agricultura, indústria, sector público, economia social, atividades desportivas, quintas pedagógicas, arte equestre, hotelaria e associações, apresentando projetos realizados com recurso aos materiais que melhor se adequam a cada caso, a mão-de-obra especializada, com uma constante preocupação pelo ambiente e segurança.