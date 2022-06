A empresa – GABINETE LOURENÇO GOMES, LDª. constituída em 1987, baseia a sua

estratégia de actuação na oferta de um serviço global de arquitectura, engenharia, gestão de empreendimentos de construção e fiscalização de obra, coordenação de segurança, higiene e saúde no trabalho. Mediante a adequada combinação de conhecimentos técnicos, metodologias e experiência, assegurando aos seus clientes a satisfação optimizada das suas necessidades e os benefícios decorrentes do apoio de uma equipa de profissionais competentes e reconhecidos no campo da arquitectura e da engenharia.

Os serviços oferecidos abrangem as diversas fases de execução de empreendimentos, nomeadamente a Consultoria e Assistência ao Dono da Obra, Elaboração de Estudos e Projectos multidisciplinares, Fiscalização, Auditorias, Avaliações, Gestão de Empreendimentos, Assessorias Técnicas, etc. .

A empresa conta com uma equipa com vasta experiência em grandes projectos, com conhecimentos e abrangendo disciplinas de índole variada, com uma grande capacidade de gestão e recursos. De tal forma que assegura ao cliente a atribuição dos meios necessários, em qualquer momento, para a satisfatória conquista dos objectivos estabelecidos.

O GABINETE LOURENÇO GOMES, LD.ª, oferece um serviço global de Engenharia e Arquitectura abrangendo as diversas fases de execução dos empreendimentos, nomeadamente a Consultoria, os Projectos Multidisciplinares e ainda a Gestão de Empreendimentos.

São contemplados os seguintes Segmentos de Mercado.

§ EDIFÍCIOS

§ INFRA-ESTRUTURAS

§ TURISMO

§ SAÚDE

§ ENSINO

§ INDÚSTRIA

§ PLANEAMENTO