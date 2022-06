Paixão, sofisticação e rigor. Estas são provavelmente as melhores palavras para definir a Angelourenzzo!

Somos uma marca portuguesa com o design de interiores no DNA desde 2007, com um vasto portefólio de projectos nacionais e internacionais, e propomos-lhe um serviço exclusivo, altamente completo, para ter a casa ou a empresa dos seus sonhos. Estamos em Paços de Ferreira, no centro da melhor produção de mobiliário do país, mas o nosso âmbito não tem fronteiras.

A equipa

A mente criativa por trás da Angelourenzzo é a fundadora da própria empresa, a designer Maria Lourenço. Foi ela que aliou a capacidade inventiva à experiência na área da moda e a uma visão prática e funcional, criando mais do que uma marca - criando todo um conceito assente numa base de simplicidade e elegância.

Sob a supervisão da sua mentora, a empresa tem uma equipa pluridisciplinar e altamente especializada, capaz de dar forma à sua visão do seu mundo e ir mais além, para apresentar soluções surpreendentes e únicas, do início até ao término de cada projecto.

A missão

A empresa define-se como um projecto ambicioso, que se sabe capaz de vingar em Portugal e além fronteiras num mundo tão competitivo como é o do design de interiores. Para o conseguir propõe-se a “vestir casas adaptadas exclusivamente a cada cliente”, num serviço altamente personalizado que com o foco posto no luxo, no conforto e, sobretudo, nas suas necessidades.

Os seus profissionais possuem o conhecimento certo e a empatia necessária para percepcionar as necessidades e gostos dos clientes e assim, prosseguir nesta missão de oferecer o melhor aos seus clientes, aliando o belo ao útil, o design exclusivo e as melhores marcas,o luxo e a simplicidade em equilíbrio (o seu lema é “So simple, yet so perfect”), sem nunca perder de vista o orçamento estipulado.

O âmbito dos serviços

O design de interiores é um mundo que nos adoça o quotidiano. É fundamental tanto nos espaços habitacionais como nos espaços empresariais e por isso o âmbito dos serviços da Angelourenzzo é vasto, abarcando qualquer espaço onde o design de interiores possa ser benéfico, das casas de habitação privada aos projectos empresariais, como os espaços comerciais, os espaços de trabalho ou a hotelaria.

Os serviços

Design de peças de mobiliário personalizadas esta é uma área que está no âmago do trabalho da Angelourenzzo, sendo o expoente máximo da actividade criativa desta empresa. A criação e produção de mobiliário é precedida de um trabalho minucioso que pesquisa sobre materiais, formas tendências e gostos do cliente, para produzir peças únicas, plenas de beleza, simplicidade e sofisticação, sem descurar a parte funcional e utilitária. Este serviço é frequentemente executado no âmbito de um projecto mais abrangente, mas também pode ser feito para um elemento específico, e a empresa lança periodicamente peças exclusivas como parte da sua marca.

Fabrico de mobiliário

inserida na criação de móveis únicos, aparece também o fabrico de mobiliário para o complementar. A empresa conta com os melhores parceiros para dar forma às suas criações únicas.

Arquitectura de interiores, planeamento de interiores, idealização de layout

este é o trabalho que fomenta o sucesso do design de interiores e da decoração pois estabelece fluxos, interacções espaciais, pontos de luz e de passagem e muito mais, estabelecendo a melhor base para o que vem depois.

Consultadoria e acompanhamento de obra - para sua total comodidade a empresa tem um serviço de acompanhamento de obras, que o isenta de ter que verificar de perto o andamento dos trabalhos e que contribui muito para o sucesso dos seus projectos “chave na mão”.

Projectos em 3D

graças ao uso inteligente das novas tecnologias poderá ver imagens ultra realistas do seu projecto muito antes de ele estar terminado, e assim avaliar com antecedência eventuais alterações em tempo útil.

Decoração de interiores

a decoração é a parte final da actuação da Angelourenzzo, mas nem por isso é menos importante, pelo contrário! É aqui que as peças de design exclusivo ou seleccionadas junto das marcas nossas representadas, a subtileza das escolhas de formas texturas e cores, e a nossa paixão pelo melhor se notam com mais clareza!