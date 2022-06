Somos a Barro, fazemos azulejos e queremos que nos conheças

Os nossos azulejos são feitos à mão em Valongo do Vouga por artesãos utilizando materiais que duram uma vida. Cada azulejo é único porque é feito com imperfeições humanas. Nós gostamos do azulejo Barro assim e esperamos que tu também.

Combinamos ofício e engenho com design contemporâneo. Brincamos com a pele do azulejo dando-lhe forma, dimensão, ilusão e cor.

Manifesto

Acreditamos em rituais e no tempo. Acreditamos na capacidade das nossas mãos. Acreditamos na utilização sustentada de materiais naturais e reciclados que garantam o futuro dos nossos filhos. Abraçamos os erros e imperfeições.

Queremos participar na tua vida e ajudar-te a desenhar e construir a tua casa. Acreditamos na colaboração entre pessoas com diferentes opiniões, experiencias e formas de fazer as coisas acontecer.

Os nossos azulejos representam um esforço na contribuição para um mundo mais poético menos mecanizado através da concepção de um produto simples e balanceado que dê corpo às nossas crenças e valores.