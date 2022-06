FONTE: http://www.joaoreiarquitecto.pt

Jr.arq - João Rei.Arquitecto é um atelier de arquitectura, design de interiores, concepção e produção de mobiliário.João Miguel da Silva Rei (Viseu, 05 de abril de 1971), é um arquitecto Português. Formado pela Universidade da Beira Interior, em Arquitectura onde cursou até ao Doutoramento iniciou a sua carreira colaborando no atelier do seu Professor Arquitecto Barros Gomes. Mais tarde Cursou na Universidade da Beira Interior o Doutoramento em Engenharia Civil, O arquitecto tem vindo a trabalhar em muitos projectos de conservação sustentável, dando-lhe uma maior compreensão da construção e das qualidades de diferentes materiais de construção tradicional, começando a desenhar a forma de construir e criar arquitectura através da complexidade e dinamismo de formas, mas sempre com o cuidado minimalista do desenho espacial habitual.A manutenção de edifícios nem sempre foi uma atividade sistematizada. Bastantes são as circunstâncias descuradas no processo construtivo, resultado de iniciativas quase sempre reativas e retardativas ou unicamente ausentes. Ora, uma das formas mais eficazes de reduzir este impacto na construção é conciliar os objetivos acima referidos incrementando o aumento da vida útil dos edifícios existentes, através da sua reabilitação e manutenção.As intervenções de reabilitação envolvem uma elevada especificidade, e uma complexidade bastante maior do que a execução corrente, exigindo uma muito maior minúcia e rigor de execução. A reabilitação pode envolver diversos níveis de complexidade, desde a simples renovação dos revestimentos até às intervenções de natureza estrutural e tanto pode recorrer a técnicas e materiais tradicionais como a tecnologias emergentes. Pressupõe, portanto, uma adequada qualificação dos agentes, em particular dos projetistas e dos construtores.