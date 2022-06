A VICE VERSA é uma empresa de prestação de serviços que procura satisfazer os interesses dos seus clientes. Está idealizada para a projeção, construção, remodelação, decoração e publicidade de stands, lojas, showrooms e interiores, estando implementada nos mais diversos setores de atividade e mercados.

Com apoio de designers experientes, a VICE VERSA proporciona ambientes inovadores e criativos, com harmonização de espaços, móveis, pintura e iluminação. Propõe soluções tecnologicamente inovadoras, esteticamente fascinantes, credíveis, robustas e atuais. A VICE VERSA apresenta-se face ao cliente como um verdadeiro parceiro estratégico de negócios em vez de um mero fornecedor de soluções. Pautando a sua atuação em função das reais necessidades do cliente, a VICE-VERSA estrutura a solução mais adequada, numa permanente ação de consultadoria e apoio.