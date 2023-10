A Propriété Générale é uma empresa Suíça fundada em 1976 e é especializada no ramo imobiliário. Em Portugal, a nossa sede encontra-se no coração de Lisboa, na Rua Castilho, temos uma segunda loja na Foz do Douro, Porto e, ainda, uma loja no Tivoli Marina, em Vilamoura. Estamos também presentes em outros países como Suiça, Espanha, Luxemburgo, Alemanha, França e Inglaterra. Apresentamos um produto com soluções "chave-na-mão", disponibilizando serviços como: mediação imobiliária de propriedades habitacionais e comerciais; arrendamentos de longo prazo e arrendamentos para férias; construção e gestão de projectos; gestão de condomínios; design de interiores e arquitectura paisagística; consultoria, legal, fiscal e financeira; benefícios de residente não habitual e Golden Visa.

A nossa experiência de mais de 40 anos no sector leva a que investidores internacionais e clientes sofisticados e exigentes nos procurem e confiem em nós como parceiros de negócio. Desde a procura pela casa ideal ao plano de negócio, passando pelo processamento da documentação para legalizar uma determinada situação fiscal, na Propriété Générale cada detalhe conta e é tratado com todo o rigor! Somos rigorosos, criteriosos e acreditamos num serviço de excelência para desenvolver relações de confiança com os nossos clientes!

Os nossos serviços:

• Mediação Imobiliária: para nós, a busca pela propriedade desejada começa na análise pormenorizada do que o cliente pretende. Seja um imóvel para habitação ou para comércio, um terreno ou um empreendimento, o nosso foco é garantir que encontramos o que procura;

• Arrendamentos de Longo Prazo e Para Férias: para que possa usufruir da sua estadia em pleno, disponibilizamos um serviço de arrendamento temporário que visa exceder as suas expectativas enquanto se desloca ao nosso país, seja a trabalho ou lazer;

• Construção e Gestão de Projectos: deixe connosco a elaboração e optimização dos seus projectos imobiliários;

• Gestão de Condomínios: tratamos de toda a documentação inerente a este serviço;

• Design de Interiores e Arquitetura Paisagística: concebemos projectos ricos e desenhados à medida do cliente e do seu imóvel;

• Consultoria Legal, Fiscal e Financeira: desenvolvemos projectos optimizados e voltados para as necessidades de cada cliente;

• Benefícios de Residente Não Habitual: enquanto estiver ausente de Portugal, nós garantimos e agilizamos o cumprimento de deveres fiscais e financeiros;

• Golden Visa: ao investirem no nosso país, certificamo-nos de todo o processo para a celebração dos vistos gold dos nossos clientes.









A nossa missão é garantir o sucesso dos seus negócios imobiliários, tendo a satisfação total de cada cliente como nosso cartão de visita!