A Alpia iniciou a sua actividade em 1978, e, ao longo de mais de três décadas, tem acompanhado a constante evolução dos mercados e as suas tendências. Recentemente, reestruturada com designação social Alpia2 New Concept, dá início a um novo conceito e sinergias de acordo com as exigências atuais do mercado.

Com equipas altamente profissionalizadas em parceria com gabinetes técnicos de arquitectura, damos resposta às exigências técnicas e funcionais de cada projecto, nomeadamente nas áreas de mobiliário de escritório, urbano, divisão de espaços e equipamentos especializados.

Comercializamos produtos da mais alta qualidade, design nacional e internacional, todos certificados com as normas ISO 9001 e ISO 14001.