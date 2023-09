Apresentação da Empresa Decimal

Convergência Unip.Lda sob a marca “Os Páras Remodelações”

Decimal Convergência Unipessoal Lda

Sede: Rua do Carvalhal Nº157 Armazém

4770-847 Castelões/Vila Nova de Famalicão





Com uma vasta experiência no mercado assentamos funções no ajuste directo de obra com clientes da própria empresa bem como sub-empreitadas para clientes com empresas na área da construção.





Serviços Que Dispomos:

Instalações Eléctricas Gerais e sua Respectiva Manutenção (Habitação, Espaços Comerciais e Industriais)

Manutenção de Espaços Comerciais e Condomínios (Incluindo Limpezas)

Redes Estruturadas de Telecomunicações e Montagem de Data-Center

Energias Renováveis com Sistemas

Fotovoltaícos e Aquecimento de Águas

Serviços Gerais de Pichelaria

Aplicação de Capoto

Aplicação de Rebocos Interiores e

Exteriores

Remodelações Gerais

Isabel Ferreira : 935359050 ( Geral )

e-mail: geral@deconve@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/parasremodelacoes