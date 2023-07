A PROCONTROL é uma empresa de prestação de serviços de engenharia fundada em 1989, com sede e escritório em Loulé, especializada em Gestão e Fiscalização de Obras. A PROCONTROL tem participado nalgumas das principais obras realizadas no Algarve nos últimos anos, ocupando uma posição de referência no que diz respeito à excelência dos serviços prestados e à integridade da sua conduta.

O Sistema de Gestão da Qualidade da PROCONTROL encontra-se certificado segundo a norma ISO 9001 desde o ano de 2008, o qual abrange todas as atividades da empresa.