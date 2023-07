A Fator Banho nasceu de uma sociedade entre dois irmãos; RUI MONTEIRO & VASCO MONTEIRO, LDA.que com 30 anos de experiência no ramo da construção e 15 no ramo mobiliário de banho, decidiram unir forças para prestar um serviço próximo e personalizado aos nossos clientes. Em parceria com os nossos fornecedores apostamos, em produtos de qualidade em toda a gama para a sua casa de banho e serviços de remodelações interiores e exteriores, oferecendo assim uma prestação do principio ao fim para a sua maior comodidade.