A "Imozita" é uma empresa que actua no mercado da Mediação Imobiliária, designadamente na angariação, venda e arrendamento de todo o tipo de imóveis, contando a sua fundadora e gerente com uma vasta experiência nesta área de negócio e na região desde 1989.Encontra-se sediada na vila piscatória e turística da Ericeira, junto às galerias comerciais de São Sebastião, e com uma presença consolidada no concelho de Mafra. Dispõe de uma equipa pluridisciplinar de profissionais que pauta a sua atitude pelos valores da mediadora e está empenhada em acompanhar de forma personalizada todo o processo de comercialização do seu imóvel. Visite-nos! Encontraremos a solução mais vantajosa.