A POREDSA dedica-se à comercialização, instalação e assistência técnica de todo o tipo de sistemas e produtos de proteção de espaços, nomeadamente de: Portas Blindadas, Portas Corta Fogo,Cortinas Corta Fogo,Portas Multiusos,Portões Seccionados,Automatismos,Grades de Enrolar e diferentes acessórios.

De referir que todos os artigos que vendemos possuem certificado de homologação de acordo com as regras da UE e respetiva garantia dos fabricantes, nacionais e internacionais, de marcas líderes de mercado como: Dierre, Portrisa, Gardesa, Padilla, Flexidoor, Hörmann, AGM, Gosimat e HF Portas.

Na POREDSA comprometemo-nos sempre a disponibilizar soluções inovadoras, materiais de qualidade e serviços de pós-venda totalmente personalizados, os quais lhe conferem mais proteção, conforto e bem-estar no dia a dia. Além disso, esta empresa é certificada pelo INCI (Instituto da Construção e do Imobiliário) e só trabalha com profissionais com experiência comprovada nas respetivas áreas.

Opte por qualidade e prestígio. Opte por um serviço diferenciado e diferenciador. Contacte a POREDSA e surpreenda-se com o atendimento, com os artigos, com os serviços prestados e com os preços praticados. A nossa liderança começa na sua escolha.