Muratto® é uma das marcas mais conceituadas de design de revestimento natural de origem portuguesa. Com um perfil que se destaca pelo seu dinamismo e inovação, a empresa surgiu em 2013 com o objetivo de oferecer soluções de revestimento deslumbrantes. Com o foco em ser uma lufada de ar fresco no design de acabamentos de revestimento, a Muratto® é guiada por uma visão focada no crescimento sustentável, contando com quatro valores principais: Estilo de Vida Natural, Design, Partilha e Conforto Interior.