Qual a nossa função como Agente do Investidor Imobiliário?

Especializamos-nos na procura, localização, avaliação e negociação da compra de um Activo em nome do Investidor. Utilizar os serviços dos nossos Agentes de Investidor Imobiliário está a tornar-se cada vez mais usual, porque faz todo o sentido ter do seu lado alguém com conhecimento na zona e do mercado em que pretende operar.





Como é que a contratação de um Agente do Investidor pode trazer-lhe benefícios para si?

O agente do investidor é um profissional devidamente formado que o representa de forma independente – o investidor. Não está do lado do vendedor do imóvel numa transação de compra – é o agente do investidor/comprador. Por outras palavras, é o seu parceiro de negócio ou representante que irá apresentar-lhe uma avaliação e um estudo de mercado abrangente, partilhando todo o know wow de que necessita para a tomada de uma decisão cabal sobre o valor do imóvel, sem a exaltação habitual ocasionada num processo de venda. Ganha a sua comissão baseada no preço final do fecho de negócio, por encontrar a melhor propriedade e por assegurar o melhor preço, num curto espaço de tempo. O nosso objetivo é o de partilhar a informação completa e concisa, ajudando-o a tomar a decisão mais correta e informada. A par deste compromisso, também coordena os serviços que servem de suporte e que são necessários para levar a transacção a um fecho satisfatório. Estes podem incluir a criação de sinergias entre, solicitadores, avaliadores, advogados, mediadores de seguros e auditores fiscais.





Acesso antecipado a ofertas de mercado

Tem acesso a um leque mais amplo de ofertas de imóveis do que a maioria e que normalmente não são expostos em portais imobiliários. (alguns não são sequer anunciados).





Economia de tempo

Embora exista uma quantidade cada vez maior de ferramentas e dados disponíveis para ajudá-lo a fazer uma escolha informada ao comprar, ainda é preciso tempo valioso e, se você puder terceirizar esse trabalho no seu interesse, por que não? Ter-nos a seu lado para procurar um imóvel, avaliar e apresentar-lhe um Business Plan completo, estudos de mercado em que atenda às suas necessidades pode poupar inúmeras horas gastas em esforços de seleção e eliminar muito stress.





Investimento em know-how

Como agente do investidor especializado em imóveis de investimento podemos ajudá-lo a encontrar o tipo certo de imóvel em locais com boas perspectivas de rentabilidade de capital. Entendemos o mercado e não trabalhamos apenas com as nossas pretensões, mas sim, optimizando o seu portfólio com base na nossa experiência. Seguramente que pode economizar tempo, dinheiro e stress a longo prazo, reduzindo as suas chances de tomar uma decisão de investimento mal informada.





Negociação

Um dos motivos pelas quais os investidores devem usar o serviço do Agente do investidor é o apoio durante o processo negocial. Podemos intervir por si assumindo o controlo, evitando o desgaste emocional, aconselhando-o sobre o melhor método para se concretizar o fecho de negócio elaborando um relatório sustentando a decisão com mais segurança e confiança.





Nossos Valores:

I - Integridade está no cerne naquilo que fazemos, nos nossos comportamentos e interacção com o outro. Sendo íntegro na interacção com os nossos interlocutores, clientes e parceiros, acabaremos por seduzir um dos pilares da relação empresarial, a confiança.

M – Motivação é uma força intrínseca no ser humano. Despertar a motivação tendo como objectivo os melhores resultados é a nossa grande aliada nesta jornada a que nos propomos concretizar.

O – Objetividade na analise de todos os pressupostos para a convergência de resultados obtidos por métodos diferentes em que será o melhor para cada dossier de investimento.

V – Valorização de todo o seu potencial como pessoa e como investimento desde o primeiro contato. Porque para nós as pessoas estão em primeiro lugar e o valor de cada um é um valor agregado à nossa evolução.