A 88 Design & Paisagismo desenvolve projetos na área da arquitetura de interiores e arquitetura paisagista. Atualmente a vertente do estudo de interiores é a área mais forte de atuação, já com vários projetos desenvolvidos. A 88 Design & Paisagismo tem como principais clientes Horto Progresso Lda, M.P.Jardins, Efeitobliquo Lda, Valm., Indicematik Lda, Serralharia Pinto & Melo Lda e várias empresas do sector imobiliário, espaços comerciais, clientes particulares e gabinetes de arquitectura.