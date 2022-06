READ ME

MGD ARQUITECTOS, LDA.,

EMPRESA DE PROJECTO_ ARQUITECTURA, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS. A OBRA DO CARTAXO, É UM EXEMPLO DO NOSSO TRABALHO.

ACOMPANHAMOS O CLIENTE DESDE A FASE DA CONCEPÇÃO, E ACONSELHAMENTO TÉCNICO DA ELABORAÇÃO DO PROJECTO, ATÉ AO ACOMPANHAMENTO RIGOROSO DAS OBRAS.

EXECUTAMOS TODO O TIPO DE OBRAS, DESDE REMODELAÇÕES, RECONSTRUÇÕES, E CONSTRUÇÕES DE RAIZ.

PROFISSIONALIZAMOS A EMPRESA EM ESPECIAL EM OBRAS DE RAIZ (MORADIAS CHAVE NA MÃO), ONDE COLOCAMOS TODO O NOSSO SABER ACUMULADO AO LONGO DOS ANOS, NA EXPERIÊNCIA DOS NOSSO TÉCNICOS.

1 QUEM SOMOS?

MGD – Arquitectos, Lda., é uma sociedade comercial por quotas, com capital social de 15.000 €, com início de atividade em 2008, com sede na Rua da Progresso, Lote 15, 2070-085 Cartaxo.

Apresenta NIPC 508593158 .

A MGD – Arquitectos, Lda., é marca nacional registada, nº. 442 651, atribuída pela Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 23-03-2009.

2 EXISTIMOS COM QUE OBJECTIVOS?

O objetivo social desta empresa é a elaboração de Projetos de Arquitetura, engenharia, fiscalização, consultadoria de projetos e avaliação imobiliária. Apresenta atualmente como atividades económicas principais a prestação de serviços de arquitetura; CAE 71110 – Atividades de Arquitetura, Fiscalização de Obras e Consultadoria técnica nas áreas de Arquitetura e Engenharia, com 90% do seu trabalho com incidência principal na prestação de serviços de: CAE 41100 – Promoção Imobiliária e Construção Civil. (Desenvolvimento de projetos de edifícios).

É filosofia empresarial, a elaboração de projetos de arquitetura, engenharias das várias especialidades, project management, coordenação e fiscalização de empreendimentos, estudos de consultadoria enquadrados no sector específico da arquitetura, engenharia civil e estudos de avaliação quer imobiliária, quer patrimonial.

3 QUAL A ESTRATÉGIA EMPRESARIAL?

Assim sendo, é imperioso uma nova lógica de conceção/gestão de projetos e empreendimentos, bem como de relacionamento entre os diferentes intervenientes e respetivas interações.

Ambicionando (sempre) a qualidade, condição sine qua non, em todos os sectores de atividade económica, o sector da construção civil não pode de modo algum dissociar-se desta busca incessante, uma vez que os novos desafios do mercado assim o exigem.

4 RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS

Neste momento, o quadro técnico permanente é composto por dois Arquitectos e dois engenheiros civis, com trabalho desenvolvido em colaboração permanente, ao longo de 15 anos, e também por diferentes técnicos em outsourcing, de reconhecida valia, nas várias especialidades abrangidas pelo espectro de atuação da empresa.

5 OBJECTIVOS

A empresa encontra-se vocacionada para projetos de chave na mão, desde o desenvolvimento dos projetos, acompanhamento e gestão/fiscalização de obra e sua respetiva execução.

Temos como mais valia a experiência adquirida ao longo dos anos e da relação direta com os clientes, tendo como objetivo final e principal a satisfação dos mesmos numa conclusão de trabalhos onde a garantia é fornecida pelo Alvará de construção pertença da empresa.

6 SÓCIOS GERENTE

Arquiteto – Carlos António dos Santos Dias – OA nº. 9797

Arquitete – Lara Filipa Moura Gorgulho – OA nº. 14925

Tlm: +351 919972497 (Arqtº. Carlos Dias)

Tlm: +351 919793161 (Arqtª. Lara Gorgulho)