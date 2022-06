A Symetric é uma empresa que atua no ramo da construção civil, sendo actualmente uma sociedade de referência na área da reabilitação, remodelação e impermeabilização de edifícios e vivendas. Oferecemos aos nossos clientes um acompanhamento técnico especializado desde a elaboração do projecto, passando pelas escolhas de materiais e oferecendo todo o apoio até à finalização da obra. Estamos neste mercado com a intenção de satisfazer os nossos clientes. Para isso, valorizamos as suas ideias e formamos parcerias sólidas e duradouras. A nossa imagem de marca é a eficiência, a qualidade e o rigor. Caso pretenda realizar a sua obra, estaremos ao dispor para ajudar a concretizá-la, disponibilizando um orçamento pormenorizado e garantindo todo o fornecimento de materiais, caso seja do seu interesse.









Áreas de atuação:









-Projectos de arquitectura









- Remodelação de edificios, apartamentos, vivendas, escritórios e espaços comerciais;









- Pintura de exteriores e interiores;









Somos especialistas em:





- Carpintaria: Parket, soalho flutuante, decks, afagamentos, cozinhas sob medida;





- Caixilharias em alumínio ou pvc, portas, portões;





- Instalações elétricas, canalizações de água e gás.