A HABILAR Imobiliária é uma marca nacional com a ambição de prestar serviços de mediação imobiliária de excelência aos seus clientes. Pretendemos ser um parceiro de confiança para os principais players do mercado imobiliário, ao nível dos clientes particulares, investidores e promotores de novos empreendimentos. As ambições de cada cliente são a nossa prioridade.