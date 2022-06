Empresa multi funcional para garantir ao cliente vários serviços numa só equipa.

Fazemos quase tudo dentro das remodelações das quais alvenaria, pladur, eletricidade, canalização, carpintaria, serralharia, pintura e também manutenções de jardins e piscinas.





We are a multi functional company to guarantee the costumer several services in one team.We do almost everything within the renovations of which masonry, plasterboard, electricit, plumbing, carpentry, metalwork, painting and also garden mainatenance and painting.