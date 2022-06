Fundado em 2014, studio 8 conta já com diversos projetos e obras de referência, resultado de uma vasta experiência acumulada da nossa equipa. somos profissionais criativos que acreditam no rigor, na qualidade e na precisão da arquitectura em obra.​ representamos a escolha indicada para si, pois acreditamos na parceria do projecto e na co-criação. Nunca iremos ditar decisões, gostamos de trocar ideias, partilhar e planear juntos. somente com visão compartilhada é possível alcançar excelentes resultados.

studio 8 é um escritório dedicado à arquitectura, engenharia e construção.