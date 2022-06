A empresa Athom Building, nasceu da iniciativa do seu Director, com vasta experiência nomeadamente em reabilitação, em desenvolver uma organização fundada no conhecimento e vontade em bem servir. A nossa zona de intervenção é em Lisboa e zona da grande Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Loures, Odivelas, Vila Franca, Margem Sul.

Na génese do projecto está também um Arquitecta com formação e experiência em organização de espaços e decoração.

A equipe de produção está alicerçada em técnicos e pessoal operário, qualificados e polivalentes.

Que tipo de obras estamos então habilitados a fazer?

Como primeira opção obras de reabilitação, ou seja:

Remodelação, beneficiação e reabilitação simples ou mais profunda com ou sem intervenção estrutural. Temos competências e experiência em obras em que é necessário alterar estruturas; Estamos aptos a apresentar se necessário soluções de engenharia para situações que requerem reforços estruturais.

Em qualquer tipo de construção; de betão armado , de alvenaria , estruturas antigas de alvenaria e madeira , construções tipo pombalinas , mistas ou outras.

E obviamente construção de raiz . Quem está qualificado para reabilitação está naturalmente à vontade nas obras novas.

Falamos de Edifícios , claro. Moradias , prédios , apartamentos , armazéns , lojas , espaços comerciais …

Temos alvará de Empreiteiros de Obras Particulares.

Em que lhe podemos ser úteis ?

Se Comprou um apartamento ou moradia, ou tem um apartamento e quer fazer uma renovação, remodelação ou uma alteração radical, fale connosco.

Se tem um prédio para reabilitar total ou parcialmente, fale connosco.

Se tem uma moradia ou um pequeno prédio para construir fale connosco.

Se necessita de decorar o seu espaço interior ou exterior, como apartamento, esplanada, pátio, bar, restaurante, espaço interior ou exterior, aconselhamento, projecto de decoração com ou sem fornecimento, fale connosco.

Podemos dar as referências das obras já realizadas que seguramente atestarão do nosso desempenho.

De todas as obras executadas fica uma marca de qualidade, de cumprimento, de rigor, de bom relacionamento, de seriedade, de confiança. Fica uma relação. De que temos grande satisfação e orgulho.

Não é afinal o que as pessoas procuram num empreiteiro?

Pode em anexo ser consultada a relação de obras realizadas por esta empresa. E pode ainda ter uma ideia de algumas das muitas obras, de raiz e de reabilitação, de dimensão e complexidade variada, executadas pelos nossos técnicos e pessoal.