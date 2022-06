Conscientes de que o conceito de Casa é imprescindível no bem-estar e modo de vida dos nossos clientes, a Landiglam dedica-se principalmente à Mediação de Compra, Venda, Arrendamento e Permuta de todo o tipo de imóveis: - Apartamentos de várias tipologias – novos, usados e/ou em construção; - Moradias isoladas, geminadas, quintinhas urbanas/rurais, entre outros; - Terrenos rústicos, urbanos e lotes; - Imóveis com condições especiais de financiamento. Tendo como objetivo proporcionar as melhores condições de financiamento, apoiamos de forma personalizada os nossos clientes durante todo o processo de aquisição do seu imóvel.