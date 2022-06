AliasHouse é uma agência de mediação imobiliária localizada em Alcabideche, que tem como zona de atuação os principais concelhos da grande Lisboa e Margem Sul. Desenvolvemos um trabalho que se distingue pela competência, honestidade e igualdade de tratamento de todos os consultores imobiliário, intervenientes nas transações.





AliasHouse - Real Estate, surge no mercado com uma postura inovadora, permanentemente disposta a derrubar as tradicionais regras e fronteiras do mercado imobiliário. Somos uma Agência Imobiliária séria e moderna, utilizamos as mais recentes inovações tecnológicas assessoradas por profissionais de elevada performance que se encontram ao seu dispor para fornecer toda a informação necessária à sua tomada de decisão. Podemos, com certeza, ser um factor fundamental de sucesso na compra, venda, trespasse, arrendamento de qualquer imóvel, com total garantia do melhor resultado.





Somos uma empresa de pessoas para pessoas, por isso usamos toda a nossa criatividade e capacidade técnica para tornar o seu sonho em realidade através de métodos inovadores e com uma equipa de consultores imobiliário de elevada experiência profissional.





Somos uma equipa totalmente disponível para o ajudar a concretizar os seus objetivos, com um acompanhamento personalizado, que corresponda à necessidade de cada cliente. Temos uma equipa de mediadores com experiência profissional comprovada!