A Meta Comum apresenta-se ao mercado com o objectivo de facilitar a realização de transacções de imóveis. Baseado na experiência e atento aos problemas do presente, oferece um serviço adaptado a um novo ciclo económico modernizado. A Meta Comum criou e desenvolveu um conceito para o futuro, convicto no crescimento de uma nova tendência de negócio, aproveitando a nova era tecnológica e as novas ferramentas de comunicação, para conquistar a confiança dos consumidores.