A KARE simboliza ideias de mobiliário que são únicas, não conformistas e autênticas. Desde 1981, a empresa tem surpreendido os seus fãs em todo o mundo com uma incomparável e inesgotável variedade de novos móveis, iluminação e acessórios de decoração, todos expressando uma intensa paixão pelo design. Seja um apartamento, uma moradia, um escritório, um cabeleireiro, um bar, um restaurante, um hotel, ou qualquer outro espaço comercial, oferecemos-lhe criativas soluções exclusivas que certamente serão um plus no seu negócio. Torne o seu espaço único! Partilhe connosco as suas expectativas e deixe-se surpreender.

The KARE brand symbolizes furnishing ideas which are unique, non-conformist and authentic. Ever since 1981 the company has been surprising its fans worldwide with an incomparable and inexhaustible variety of new furniture, lighting and furnishing accessories, all expressing an intense passion for design. Whether it is an apartment, a villa, an office, a hairdresser, a bar, a restaurant, a hotel, or any other commercial space, we offer you creative solutions that will certainly be a plus in your business. Make your space unique! Share your expectations with us and let us surprise you!