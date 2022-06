A Pipiar nasce da convicção que o lugar, a ordem, a forma, a cor, a proporção e a textura de tudo o que à nossa volta se dispõe determina o nosso nível de felicidade, bem estar e rentabilidade.

Assumimos a diversidade de sensibilidades, reconhecemos as combinações ilimitadas e focamo-nos na solução espacial mais adaptada e equilibrada. Personalizamos cada detalhe do espaço e a parte mais divertida passa por provocar os mitos, os padrões estabelecidos, experimentar o que nunca foi feito, reinventar com senso de liberdade.

Com loja aberta ao público, a Pipiar é o desafio de um casal de arquitetos que acredita no valor da qualidade do produto, selecionando sempre as melhores marcas e artesãos, no valor das pessoas, construindo uma equipa motivada e competente, e no valor do acompanhamento de todo o processo desde a conceção até à fase final da entrega e montagem.

Só assim inspiramos a confiança do cliente, certificamos a competência do projeto e afirmamos a constante superação aos desafios.