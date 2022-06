QUEM SOMOS MALLU MÓVEIS Somos uma empresa estruturada há muitos anos de mercado, com vasta experiência no setor moveleiro, oferecendo ótimos serviços na confecção de móveis, tanto como marcenaria, serviços, e móveis planejados, com muita experiência em prestação de serviços para empresas e clientes particulares. Nosso compromisso é sempre pautado pelo cumprimento de nossos prazos e com acabamento e não só vendemos móveis, mas vendemos sonhos. Nossa meta é resolver problemas e achar soluções, e garantir aos nossos clientes um bom atendimento pós venda, com isso não pegamos muitos projetos para execução. Fazemos isso de acordo com o compromisso junto aos nossos clientes para que cada um se sinta o mais exclusivo possível e com isso damos pequenos passos por vez para não perder nosso compromisso com a qualidade. Assim, trabalhamos para que cada cliente se sinta único e bem atendido.

Áreas servidas São Gonçalo

RJ

Brasil

São Gonçalo, RJ, Brasil Endereço RUA ZEFERINO COSTA

24722007 São Gonçalo, RJ, Brasil

+55-21986671343 mallumoveisplanejados.com.br