A Pink Real Estate, Lda surgiu em 2006 no Funchal e no ano seguinte, em Machico.

A nossa missão é encontrar as soluções imobiliárias mais adequadas às necessidades de cada cliente, através de um serviço profissional e atendimento personalizado.

Somos conhecidos pela honestidade do nosso trabalho e pela excelência no seu desempenho, com o compromisso de atingir rigorosos padrões profissionais.

Defendemos a transparência, o rigor e a lealdade nas relações com os nossos clientes, colaboradores, parceiros nacionais e internacionais. O nosso intuito é essencialmente garantir ao cliente total assertividade e credibilidade nos processos em que nos envolvemos.

O segredo do nosso sucesso enquanto equipa, passa pela diversidade e retenção de talentos, onde cada um representa uma mais-valia na prestação de serviço coletivo. Regemo-nos por princípios éticos inalienáveis e a nossa equipa é formada por Consultores especializados, apoio Comercial, Administrativo, Jurídico, Contabilístico e Marketing.

A 'família Pink' é uma equipa multidisciplinar, qualificada e especializada, que partilha e complementa entre si, o seu sólido conhecimento dos valores de mercado e do funcionamento do mercado imobiliário.

A confiança, é o alicerce das relações pessoais e profissionais que cultivamos.





Não esquecendo o passado mas de olhos postos no futuro, focamo-nos numa linha de continuidade e constante melhoria de serviços.

Em plena fase de expansão e com um 'know-how' adquirido, a Pink compreende o dinamismo do mercado e precisamente por isso, oferece um leque de serviços diversificado, nomeadamente no fornecimento de gestão de propriedades de qualidade, incluindo os respetivos serviços de Manutenção, apoio na área de Construção Civil, Gestão de Arrendamento e Alojamento local.