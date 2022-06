Miguel cardoso arquitecto Lda é um gabinete de arquitectura localizado no porto, com propensão e disponibilidade para o desenvolvimento de projectos em qualquer local, tendo já experiência em todo o território Português, Espanha, Angola e Argélia, tendo já desenvolvido estudos para a Colômbia, Congo, e Costa do Marfim.

Quando necessário dispõe de um conjunto de parcerias com técnicos e empresas que lhe permitem desenvolver também os projectos de especialidades e coordenação de projecto e obra.

Miguel cardoso arquitect Lda is an architecture firm located in the port, with a propensity and availability for the development of projects in any location, having already experience throughout the Portuguese territory, Spain, Angola and Algeria, having already developed studies for Colombia, Congo , and Ivory Coast.

When necessary, it has a set of partnerships with technicians and companies that also allow it to develop specialty projects and project and work coordination.

Miguel cardoso arquitect Lda est un cabinet d'architecture situé dans le port, avec une propension et une disponibilité pour le développement de projets dans n'importe quel endroit, ayant déjà une expérience sur tout le territoire portugais, l'Espagne, l'Angola et l'Algérie, ayant déjà développé des études pour la Colombie, le Congo et Côte d'Ivoire.

En cas de besoin, il dispose d'un ensemble de partenariats avec des techniciens et des entreprises qui lui permettent également de développer des projets de spécialité et de coordination de projet et de travail.