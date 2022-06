A Multiax desenvolve as seguintes atividades:

-construção civil e obras publicas, reabilitação e recuperação de imóveis, remodelações, atividades de acabamento, realização, reparação e modificação de redes de saneamento, águas, eletricidade, gás;

-limpeza geral em edifícios, industriais, residenciais e não residenciais e todas as atividades relacionadas com as mesmas.