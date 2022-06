A Kerion desenvolve, através do uso de tecnologias sustentáveis, soluções inovadoras de grés porcelânico esmaltado

Os produtos Kerion incluem a gama Mosaics, de formatos e texturas distintas, com acabamentos metálicos de alta resistência para ambientes interiores e exteriores, e a gama Neocim, uma nova abordagem tecnológica aos tradicionais azulejos hidráulicos, de tonalidades, padrões e carácter singular.

Procuramos redefinir o carácter dos produtos artesanais, numa junção com a alta tecnologia, criando produtos exclusivos e distintos, em colecções que combinam o detalhe do passado com uma expressão contemporânea.