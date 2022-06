Davivero do Italiano “Davivere Vero”! Ou em Português Viver de verdade!!!





O sonho de servir bem os seus clientes e as necessidades do mercado, fizeram o sonho passar a realidade e assim surgiu o projecto Davivero Kitchen & Interiors.





Porquê Davivero?

A nossa marca deriva da junção das duas palavras “Davivere Vero” em Italiano, que traduzidas em conjunto significam “Viver de verdade”!!! Viver de verdade, porque acreditamos que a nossa casa deve ser verdadeiramente o nosso lar e porto de abrigo, porque o conforto aliado ao design e funcionalidade, permite desfrutar da nossa casa verdadeiramente! São estes os nossos lemas; Conforto; Design; Funcionalidade. A Davivero é uma empresa composta por uma equipa multidisciplinar, tendo elementos com mais de 20 anos de experiência no ramo do mobiliário e decoração de interiores, mas também de diversas outras áreas, desde o ramo imobiliário, a finanças e investimento, contabilidade, Sst, entre outros...





O nosso foco é o cliente e as suas necessidades, tendo como objectivo fazer todo o acompanhamento e desenvolvimento do projecto e obra, desde a ideia inicial até a edificação e conclusão da mesma, seja ela um condomínio de apartamentos, uma moradia particular, uma loja, ou até a simples remodelação duma divisão da casa. Tudo o que esteja ligado a decoração exterior e interior, nós idealizamos, projectamos e executamos.





Seja bem vindo e disponha, estamos cá para o servir!!!