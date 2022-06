OMNU_Creative Houses resulta de duas personalidades distintas, mas unidas na vontade de colocar no panorama do Design de Interiores, uma identidade capaz de idealizar e realizar ambiências jovens, elegantes e intemporais.

Os projetos e produtos encontram a alma dos lugares e proporcionam aos seus clientes atmosferas únicas, onde as misturas inesperadas de cores e texturas ganham notoriedade. Um diálogo onde o contemporâneo se funde com as curiosidades de época em harmonia de estilos e ideias.

Uma visão destemida, uma nova sofisticação e uma nova modernidade esperam por si no nosso showroom em Belém, Lisboa.

Aguardamos o seu contacto em omnu@omnu.pt