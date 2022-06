A ECOIALUX foi constituída com o propósito de gerar um impacto positivo na sociedade através da promoção da sustentabilidade no setor da iluminação, oferecendo serviços de reparação de luminárias LED. Desta forma, a empresa contribui para a redução do desperdício e do impacto ambiental. Iremos apostar na programação de sistemas de controlo que promovam a eficiência energética, bem como apresentar soluções de iluminação que vão de encontro às necessidades de cada cliente.