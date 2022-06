A Blink House especialista em construção em LSF (Aço Leve / Light Steel Frame) e Casas Modulares opera de Norte a Sul de Portugal desde o Algarve, Lisboa, Coimbra, Porto até Bragança.

Do ponto de vista da qualidade e inovação construtivas, a Blink House especialista em construção em LSF e Casas Modulares é a melhor opção para a construção da sua casa. Enquanto resposta às novas e mais exigentes solicitações do mercado da arquitectura, engenharia e construção, a Blink House apresenta uma solução construtiva baseada no sistema LSF, com grande capacidade de resposta às mesmas. Para além do aço aplicado nas nossas estruturas de LSF ser certificado CE, os nossos elementos construtivos são produzidos por equipamentos de alta tecnologia e precisão que garantem uma acentuada fiabilidade e durabilidade. A equipa da Blink House é composta por arquitectos e engenheiros que operam segundo um profundo conhecimento técnico acerca do sistema LSF, bem como uma vasta experiência processual no âmbito da legislação inerente ao licenciamento de projectos em Câmaras Municipais. Para qualquer projecto ou desafio que possa ser proposto, a Blink House nomeia um gestor de projecto que ficará encarregue de proporcionar um acompanhamento personalizado a cada cliente. Desde a primeiro contacto, passando pela escolha de materiais até ao final do seu processo, a Blink House assegura que a experiência e o know-how estão do seu lado.