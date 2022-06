O Atelier 4ARCHI nasce com um único propósito. A criação de obras de Arquitectura que responda a todos os requisitos do cliente.

A conciliação de uma elevada qualidade arquitectónica e a selecção de técnicas construtivas atuais e económicas fazem da 4ARCHI uma empresa em constante inovação. Vivemos num mundo que muda e evolui de dia para dia. Como tal, procuramos dar resposta às crescentes necessidades e exigências que nos são apresentadas diariamente pelos nossos clientes. Aqui, os técnicos especializados em projecto e construção, têm em primeiro plano a satisfação plena dos seus clientes. Respostas rápidas, eficazes, inovadoras e económicas fazem o dia-a-dia desta equipa. Todos os nossos projectos são pensados e enquadrados nas verdadeiras pretensões dos nossos clientes. Para além da Arquitectura Residencial, Industrial e de Interiores, contamos com uma equipa técnica voltada para projectos do âmbito da saúde (Arquitectura Hospitalar), sendo que já contamos com um largo conjunto de equipamentos em funcionamento e clientes de renome nacional.