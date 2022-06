EDEFER uma empresa especializada em fabrico, manutenção e decoração com fabrico proprio nas nossas instalacoes situadas na zona industrial de Pacos de Ferreira Capital do Movel.Para nos nenhum trabalho e considerado demasiado pequeno, a nossa equipa de professionais esta preparada para efetuar manutenção na mais elevada qualidade com prontidão e rapidez exigida.Constituida por Carpinteiros, pintores, canalizadores e electricistas qualificados preparados para responder num prazo máximo de 24 horas após contacto.