Somos um atelier de arquitectura que aposta na multidisciplinaridade e originalidade das suas soluções.. A RCarquitectura desenvolve projetos nas áreas de arquitetura, decoração de interiores e design. Conscientes das novas exigências do mercado e da importância assumida pela imagem na área da arquitetura e construção, prestamos serviços de produção de imagem e animação 3D. Formada por uma jovem equipa de profissionais, conta com parcerias nas áreas de Engenharia, Construção e Consultoria Jurídica, garantindo aos seus clientes a execução e licenciamento de projetos junto das entidades oficiais, com o devido acompanhamento em todas as fases de projeto, desde o estudo prévio, licenciamento, projeto de execução e construção.