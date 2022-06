A Gold Decoration tem como objectivo contemplar o conforto do seu lar, juntando a criatividade e requinte num só. Mas para que tudo isso seja possível, é fundamental sermos rigorosos tanto na qualidade do nosso artigo como em equipa. Neste momento já conseguimos abranger todos os artigos desde Peças Decorativass , tapeçarias por medida, cortinados simples ou mecanizados, rolos em blackout, translucido ou screen, estores laminados, venezianos, verticais, brisas etc. Na área têxtil confeccionamos as colchas, capas para os edredons, cortinados, almofadas, tapa pés, abajur's Todo o tipo de mobiliário por medida para salas de jantar ou estar, quartos, hall de entrada, cantos de leitura, corredores, móveis de Wc, cozinhas, hotelaria, boutiques. Não esquecendo que também poderá ter os seus estofos por medida como por exemplo sofás, puf banquetes, canapés, camas estofadas cadeirões ou cadeiras de jantar e também realizamos restauração de mobiliário e de estofos. Adquira tambem papel de parede, iluminação e respectivos adereços. Na nossa empresa temos pessoas qualificadas para também exercer todo o tipo de obras de Remodelação de interior como exterior. Personalizamos todos os artigos (temos todo o material necessário á sua disposição para escolher o que mais gosta desde catalogos de tecidos, tintas, madeiras, pedra etc de forma a ir ao encontro com os desejos dos nossos clientes. No fundo todo o sucesso da Gold Decoration resume-se numa só palavra: PAIXÃO. Paixão por conseguirmos criar no seu lar um ambiente personalizado propositadamente para si e só para si. Resumindo uma Decoração Gold porque você merece!Aqui encontra....Conforto... Qualidade...Paixão...Equilíbrio...Cor...Sentimento...Elegância...Estilo...Diversão... Harmonia...Com a Gold Decoration......a sua casa fica completa.Não exite em nos contactar. Realizamos orçamentos gratuitos e projectos chave na mão assim como projectos 3D

VAMOS A QUALQUER PARTE DO MUNDO

Emails





Geral.goldd@gmail.com





daniel.decoracao@gmail.com





Geral.gold.oliveira@gmail.com





916926844

Lojas fisicas

Showroom e Atelier Avenida Central nº 79 Seroa- Paços de Ferreira Showroom Rua Amália Rodrigues nº 226 Marco de Canaveses Avendia Ferreira De Castro 19 Oliveira de Azeméis junto ao Burger King