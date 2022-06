Bem-vindo à sua nova casa! Na Houseloft tem uma vasta selecção de imóveis ao seu dispor. Esperemos que uma delas seja a sua nova casa. Com uma equipa de profissionais extremamente empenhados e focados no que pretende, certamente que, a sua nova casa já se encontra aqui à sua espera! Entre em contacto com um dos nossos profissionais e terá a casa que sempre sonhou.

Porquê trabalhar com uma agência imobiliária? Quando está a vender o seu imóvel, um profissional irá preparar fotografias profissionais e uma descrição atraente do seu imóvel. Se necessário, dar-lhe-á conselhos de como organizar a sua casa e preparar a mesma para a recepção aos potenciais interessados. Terá também uma valiosa ajuda na determinação do preço adequado de mercado e garantir a efectiva promoção do seu imóvel. Finalmente, com um especialista imobiliário a colaborar consigo durante todo o processo, estará assegurado o melhor acompanhamento quer seja em filtrar potenciais interessados, acompanhar os reais interessados e acompanhá-lo a si em todas as fases de venda do seu imóvel, desde a angariação até à realização da venda. Quando está a comprar, antes de mais um profissional irá determinar exactamente as suas expectativas e com base nisso irá pré-seleccionar algumas opções o que lhe poupará tempo. Sendo um profissional, estará atento a muitos mais detalhes do que um comprador e ao mostrar-lhe imóveis poderá chamar a sua atenção a pormenores que podem passar despercebidos mas que podem ser importantes para si. Terá também acompanhamento especializado em aspectos de financiamento e legais relacionados com a compra de um imóvel.

– Aquisição Casa Própria e arrendamento; – Certificado Energético Qualificado; – Incentivos Financeiros; – Investimentos Imobiliários; – Obras de Reabilitação;