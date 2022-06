Desentupimentos/ canalizador 24H

Os imprevistos acontecem e em casos de entupimentos a intervenção de uma equipa perita tem que ser imediata.Precisa de desentupir uma fossa, cano, esgoto, casa de banho, sanita, lava loiças, prumadas de esgoto ou condutas de lixo? Ligue para o nosso serviço de atendimento permanente e peça-nos um orçamento grátis. Resolvemos em pouco tempo e por um preço acessível qualquer problema de entupimento.

Dispomos de equipamentos com tecnologia de ponta, necessários para realizar com sucesso a resolução de problemas de entupimento com sistema de alta pressão e sistema inspecção vídeo.

Desentupimento de FossasDesentupimento de CanosDesentupimento de EsgotosDesentupimento de Casas de banhoDesentupimento de SanitasDesentupimento de Lava LoiçasDesentupimento de Prumadas de esgotosDesentupimento de Condutas de LixoEquipamento de PontaRápido & Barato