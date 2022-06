Fundada há 19 anos, a Condelix é uma agência imobiliária de capital português que assume, atualmente, uma posição privilegiada no mercado imobiliário nacional.

Em constante devir pela evolução do setor, a Condelix conta com uma estreita colaboração entre todos os seus consultores imobiliários, bem como fortes sinergias com uma rede de construtores, entidades bancárias e fundos de investimento, garantindo uma abordagem unificada para os nossos clientes, onde quer que estejam e em qualquer localização que desejem comprar, arrendar ou vender um imóvel.

O posicionamento regional estratégico de cada agência Condelix – Porto, Lisboa e Madeira – possibilita uma oferta de propriedades correspondentes aos requisitos de todos os nossos clientes, no sentido de garantir o sucesso da nossa missão: levar a casa ideal ao comprador certo.

Os nossos agentes, todos especialistas em vendas e aquisições, possuem profundo conhecimento das diversas áreas em que atuam, além de uma sólida compreensão do mercado imobiliário, fatores essenciais e garantia de integridade.

Deste modo, com um compromisso inabalável com o profissionalismo, fornecemos conselhos criteriosos e personalizados para todos os nossos clientes, facilitando a experiência imobiliária, nomeadamente no que respeita ao processo de intermediação de crédito, enquanto entidade certificada pelo Banco de Portugal.

Especialista na atuação nas várias vertentes do processo de mediação imobiliária, a Condelix é, por isso, o parceiro ideal para se responsabilizar pelo investimento ou comercialização dos seus imóveis.