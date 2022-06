Os projectos do R2ATELIER são fruto do constante empenho e dedicação, cujo objectivo se prende directamente em apresentar soluções adequadas a cada espaço e cliente. O estudo daqueles para o qual o projecto se destina é uma ferramenta imprescindível, conferindo a cada intervenção um ambiente singular e personalizado, onde todos os pormenores são cuidadosamente analisados. Desta forma, proporcionamos um serviço completo e customizado em todos os projectos. O atelier realiza projectos residenciais, comerciais e efémeros, de Arquitectura de Interiores e Decoração, onde realiza, tanto os desenhos necessários para as várias especialidades, como determina a composição cromática, estética e funcional, texturas e mobiliário, cuja parceria com um conjunto de elementos imprescindíveis, torna possível a materialização dos projectos, nomeadamente oficinas de marcenaria e serralharia, equipas de obra, empreiteiros, engenheiros e arquitectos, artesãos e artistas plásticos, marcas nacionais e internacionais de Design de mobiliário e iluminação, entre outros.