MachadoCarpinteiro está no ramo de Remodelação, Carpintaria de Limpos e Serviços com experiência de 21 anos na área. Somos técnicos de mão de obra especializada e comprometida com o serviço, tendo como objectivo ocupar uma posição num mercado cada vez mais exigente, satisfazendo de uma forma geral, as necessidades de todos os seus clientes em tempo real e por valores competitivos.

O nosso Serviço está preparado para atender os clientes oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir, desde serviços simples e pontuais, tais como colocar uma fechadura ou substituir peças danificadas, até a remodelação profunda de espaços comerciais ou habitacionais.

Podemos contribuir de forma positiva para sua obra, com serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro da nossa organização incluindo garantia em todos os serviços prestados.

Temos sempre em vista, não a rapidez de execução, mas sim a perfeição e qualidade dos trabalhos executados e materiais utilizados, e a finalização dentro dos prazos acordados.

Buscamos estabelecer uma relação transparente com os nossos clientes, oferecendo suporte através do atendimento diferenciado, em horário comercial de segunda a sexta e atendimento emergencial aos finais de semana e feriados, através dos telefones de contato.MachadoCarpinteiro respeita os animais e o ambiente.