A Asas & Astros é uma empresa especializada em mediação imobiliária, sediada em Regueira de Pontes, Leiria.

Trabalhamos com seriedade, transparência e profissionalismo, sendo o nosso objetivo último a completa satisfação do nosso cliente. Para tal dispomos de um vasto leque de imóveis e trabalhamos em conjunto com outros parceiros do ramo de modo a aumentar a possibilidade de possuirmos o imóvel que satisfaça todas as suas necesidades e, se possível, concretize os seus sonhos. Como tal, se não encontrar no nosso site o imóvel que procura, não hesite em contactar-nos, porque faremos os possiveis para o encontrar para si.

Permita que uma equipa experiente e com garra tome a visão dos seus desejos e encontre o imóvel que procura.