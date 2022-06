Nasci em Genebra, na Suíça. Sonhava, em pequena, ser veterinária. Mas depois descobri as artes. Apaixonei-me pelo design de interiores, e não tive dúvidas que faria disso a minha vida.

Estudei Design de Interiores e Equipamento na ESART, em Castelo Branco. Tive a sorte de aprender com referências como o arquitecto Tiago Rodrigues, da Pura Cal, ou o escultor José Simão.

Depois, tive a oportunidade de continuar a aprender, colaborando com alguns ateliers de design de interiores e arquitectura. Em 2014, comecei a fazer projectos por conta própria. Hoje, trabalho no meu atelier de design de interiores, em Lisboa.

No meu atelier, acreditamos que o design de interiores é mais do que embelezar espaços. É, sobretudo, uma forma de estudar soluções para melhorar e facilitar a vida das pessoas. Tudo o que fazemos, e tudo o que escolhemos, é à medida das necessidades únicas dos nossos clientes, e adaptado a cada projecto.

Trabalhamos com uma equipa de parceiros que garante a realização de cada projecto com profissionalismo: de empreiteiros, a electricistas, marceneiros, pintores, a aplicadores de papel de parede.

Preocupamo-nos com a sustentabilidade. Procuramos, sempre que possível, usar produtos e materiais portugueses. Não usamos produtos de origem animal.

___________________

I was born in Geneva, Switzerland. As a child, I dreamt of becoming a veterinarian. But then, I found the arts. I fell in love with interior design and made it my life.

I studied interior design at Superior School of Applied Arts, in Castelo Branco, Portugal. I was lucky to learn from masters of the craft, such as the architect Tiago Rodrigues, of Pura Cal, or the sculptor José Simão.

After school, I got the chance to continue learning, working for a few design and architecture studios. In 2014, I ventured out on my own. Today, you can find me at my interior design studio, in Lisbon, Portugal.

In my studio, we believe that interior design is more than embellishing living spaces. We approach design as a way to improve and simplify people’s lives. Everything we do, and everything we choose, is customized to the unique needs of our clients, and adapted to each project.

We work with a carefully-selected group of partners to ensure projects are completed with professionalism – from general builders, to electricians, carpenters, painters, and wallpaper hangers.

We care about sustainability. As much as possible, we use Portuguese products and materials. We do not use animal products