A DME Real Estate é uma empresa jovem e dinâmica, que conta com profissionais experientes e com um vasto conhecimento do mercado imobiliário atual do Sotavento Algarvio.

Temos como principal preocupação satisfazer todo o tipo de clientes proprietários e compradores, com uma atitude competitiva e ambição profissional perante o mercado. Comprometemo-nos a trabalhar em parceria com o cliente, disponibilizando-nos para obter e tratar de todas as etapas associadas à compra, venda, arrendamento e financiamento bancário, necessários para a concretização do negócio, até à prestação de um serviço de pós-venda de qualidade. Possuímos também uma vertente ligada ao ramo da construção, onde podemos construir para si o imóvel com que sempre sonhou. Em conjunto, faremos o seu projeto tornar-se realidade. Localizado na área geográfica de Vila Real de Santo António, sendo o Algarve o destino turístico mais importante do pais, conhecido pelo seu clima temperado mediterrâneo e pelas suas praias, banhadas pelo Atlântico, com extensa costa de praia com areias finas e brancas, com águas quentes e límpidas. Somos uma agência imobiliária estabelecida no mercado há 4 anos em Vila Real de Santo António (Algarve). Mas recentemente abrimos uma sucursal em Azeitão, pelo que a nossa área de actuação aumentou, estendendo-se para a zona de Lisboa e Vale do Tejo. Contamos com as referências positivas tanto de clientes vendedores como compradores, o nosso sucesso deve-se à confiança e preferência dos mesmos. Somos uma empresa com profissionais experientes e dedicados, não temos uma equipa, temos uma família onde existe colaboração e ética de trabalho ímpares. Saiba mais e porquê! Venha conhecer-nos!