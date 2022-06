A Artesanato HomeStore foi fundada em 1985 em São João da Madeira. Atualmente loja física em ovar.

Com mais de 30 anos de experiência no ramo, recentemente aumentamos os nossos serviços, criando o espaço de projetos de design de interiores e de decoração de interiores.

Trabalhamos com inúmeras marcas de decoração de interiores nacionais e internacionais com valor. Ex.: Eichholtz, Minotti, baccarat, Versace, Missoni Home, entre outras.

Dedicada ao aconcelhamento, atendimento do cliente, fazemos as melhores escolhas de decoração para que o cliente se sinta concretizado.

Visite a nossa loja Online e encontre uma variedade de peças e moveis para a sua casa.

Peça já o seu orçamento para o espaço que pretenda uma intervenção!