Somos uma empresa que está implementada no mercado nacional desde 23 de novembro de 1989, situada em Pedroso, Vila Nova de Gaia e tem como objecto principal a execução de empreitadas de obras particulares e públicas. Inseridos nestes mercados, temos mantido uma constante procura de obras dos mais diversos tipos, principalmente, na zona Norte de Portugal. Temos equipas especializadas e dispomos de meios técnicos para um diverso quadro de actividades específicas no âmbito da Construção Civil, que nos habilitam para a execução de obras, nomeadamente: concepção/construção de habitação (moradias e andares moradia); reabilitação de edifícios; construção de instalações desportivas; reconstrução, recuperação e restauro. Procuramos sempre servir os clientes da melhor forma e com uma elevada qualidade.

Ao longo dos anos temos vindo a investir na Inovação e no Profissionalismo, aplicando as melhores técnicas e capacidades de forma a dar resposta a um mercado altamente competitivo, através da personalização no nosso serviço, orientado para a qualidade, com prontidão na resposta e com elevado profissionalismo. Estes factores críticos de sucesso fazem que os nossos clientes confiem em nós durante todos estes anos.

Os nossos imóveis são construídos com paixão e qualidade, garantindo assim a total satisfação na aquisição da sua nova habitação. Colocamos também ao seu dispor os nossos serviços, com as melhores condições, de forma agilizar o processo burocrático, para que só tenha de desfrutar da sua nova habitação sem problemas.